مفاجأة الفانز لداليدا خليل في عيد ميلادها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة اللبنانية داليدا خليل الاحتفال بعيد ميلادها الـ31، فبعد الحفل الذي اقامته الفنانة لأصدقائها وأفراد أسرتها، أراد محبوها الاحتفال بها مرة أخرى بشكل أكثر تميزاً.

فانز داليدا لم يكتفوا بالتهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقرروا مفاجأة الفنانة الشابة بحفل عيد ميلاد في أحد مقاهي بيروت، وقد انتشر مقطع فيديو من أجواء الحفل، ظهرت فيه الفنانة تدخل إلى المكان وسط غناء وتصفيق محبيها، وهي اللقطات التي عكست مدى حبهم لداليدا، وحجم سعادة الأخيرة بهذه المفاجأة.

من ناحية أخرى، تواصل داليدا خليل تصوير مسلسلها الجديد «أسود» الذي تشارك به في المارثون الرمضاني المقبل، وهو من تأليف كلوديا مرشيليان ومن اخراج سمير حبشي، ويشارك داليدا بطولته كلاً من باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود، وغيرهم.

من ناحية أخرى، احتفلت داليدا خليل مؤخراً بطرح فيلمها الجديد «المهراجا» الذي تشارك في بطولته أمام زياد برجي، جوليا قصار، عباس جعفر، دانا حلبي، والعمل من تأليف رافي وهبي، وغيرهم، والفيلم من وإخراج فادي حداد.