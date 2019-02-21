تعرف على الفرق بين المرأة المصرية واللبنانية والتونسية من الفنانة سامية الطرابلسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي وتحمل الجنسية اللبنانية لكنها عاشت أغلب حياتها في السعودية بسبب عمل والدها هناك.

الفنانة التونسية لفتت إلى أنها تزوجت من رجل لبناني، لذا فهي حاصلة أيضا على الجنسية اللبنانية، وبعد انفصالها عنه سافرت إلى مصر، وتقيم فيها منذ أربع سنوات وحتى الآن.

ومن واقع خبرتها، كشفت سامية، خلال استضافتها في برنامج “حفلة 11” على قناة ON E، عن الفرق بين كل من المرأة التونسية والمرأة المصرية والمرأة اللبنانية والمرأة السعودية.

الفنانة التونسية أكدت أن المرأة التونسية سيدة قوية جدا، بينما المرأة السعودية لا تظهر قوتها لكنها تتعامل بذكاء، أما المرأة اللبنانية فترى أنها غير صريحة وهو ما يجعلها لا تستطيع التعامل معها.

سامية تحدثت أيضا عن المرأة المصرية ووصفتها بأنها تظهر ضعيفة لكنها قوية في داخلها، وأن أكثر ما يميزها هو البساطة وعدم التكلف، وهي أكثر امرأة تستطيع التعامل معها.

وسامية الطرابلسي ممثلة تونسية تحمل الجنسية اللبنانية، وقد قدمت عدد من الأعمال الفنية في مصر، منها مسلسل “ساحرة الجنوب”، وفيلم “الخلبوص”، وفيلم “عقدة الخواجة”.