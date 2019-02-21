نوال الكويتية تصطحب ابنتها خلال البروفات.. هل تعدها للغناء؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تستعد الفنانة نوال الكويتية لإحياء حفل غنائي كبير، يوم الجمعة 22 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

فانز الفنانة الكويتية نشروا مقطع فيديو من بروفات حفلها، والذي اصطحبت فيه ابنتها الوحيدة “حنين”، والتي ظلت واقفة بجوارها وهي تغني.

فانز نوال أرفقوا مقطع الفيديو بتعليق : ” اكو مثلك.. نوال وحنين من بروفة حفل فبراير الكويت ٢٠١٩”، وقد أثنى جمهورها على العلاقة القوية التي تربطها بابنتها.

وكانت نوال الكويتية قد أطلقت مؤخرا أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم “دام”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وأغنية “دام” من كلمات واحد، وألحان : مشعل العروج، وتوزيع : بدر كرم وإسماعيل تونش بلاك، وتوزيع ديجيتال: شركة قنوات.

وفي نفس السياق، تعكف نوال الكويتية حاليًا، على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه عام 2019 وتتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

كما أطلقت نوال الكويتية منذ فترة أغنية مصورة على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان “نسايم الشوق” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وأهدتها للشعب السعودي، وهي من كلمات خالد المريخي وألحان ناصر الصالح وتوزيع بشار سلطان والكليب من إخراج أحمد الخلف.