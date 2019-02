هالى بيرى تتألق بفستان ذهبي في حفل Costume Designers Guild Awards.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أستطاعت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة هالي بيري، أن تحطف الأنظار، وتحدث الكثير من الجدل بإطلالتها المميزة والخاطفة للأنظار في حفل “Costume Designers Guild Awards ” لعام 2019 ، والذي أقيم في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء 19 فبراير.

النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 52 عاما، بدت غاية التألق بارتدائها فستان ذهبي وكأنه مصنوع من الخشب، و قد حمل تصميم الفستان إمضاء دار أزياء ” Sebastian Gunawan ” ، في حين اختارت حذائها من مجموعة ” Brian Atwood ” ، و مجوهرات هالي بيري كانت بتوقيع “Lilou ” .

والجدير بالذكر أن هالي بيري قدمت خلال مسرتها الفنية عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و كان من أبرزها ” Bulworth ” و ” Why Do Fools Fall in Love ” و ” Swordfish ” و ” Perfect Stranger ” و ” Dark Tide ” ، و غيرها من الأعمال.

وعلى جانب أخر، أثارت الممثلة والنجمة الأمريكية السمراء هالي بيري، الجدل في المغرب بإطلالة جريئة، وذلك خلال زيارتها الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط لتصوير فيلمها المنتظر: جون ويك: بارابيلوم، في جزئه الثالث.

النجمة العالمية ظهرت يوم الخميس 3 ديسمبر، في صور عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، عارية تمامًا بمنطقة الصدر، ولم يغطى صدرها سوى يديها اللتين تخفيان مفاتنها مع باقة من الحلي التي تزين صدرها، فيما تبدو خلفها الكثبان الرملية في الصحراء الكبرى.