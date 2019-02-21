شيرين رضا تستعيد ذكرياتها مع الإعلانات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة المصرية شيرين رضا تحن لأيام الإعلانات، حيث بدأت حياتها كفتاة إعلانات في سن صغير وحققت نجاحا من خلالها.

شيرين رضا شاركت محبيها في فيديو لإعلان قديم لها وعلقت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «أيام الإعلانات»، وتلقت الفنانة عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي أشاد بجمالها المستمر طوال الوقت ولا ينطفئ.

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة شيرين رضا عرض أحدث أفلامها الذي يحمل اسم “رأس السنة”، والذي يشارك في بطولته إياد نصار، بسمة، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد أحمد صقر».

شيرين رضا عرض لها مؤخرا فيلم «الضيف»، مع الفنان خالد الصاوي وأحمد مالك، والقصة لإبراهيم عيسى.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1968، بدأت حياتها كموديل إعلانات، ثم قدمت الفوازير، واتجهت إلى التمثيل، وشاركت الفنان أحمد زكي في فيلم «حسن اللول».

الفنانة الجميلة تزوجت من الفنان عمرو دياب، وابتعدت عن الشاشة لسنوات وتفرغت لتربية ابنتها نور، ثم عادت لتحقق النجاح من خلال عدة أعمال متميزة ومنها: «بدون ذكر أسماء، العهد، فوق مستوى الشبهات»، كما تألقت في السينما ومن أبرز أفلامها: «هيبتا، خارج الخدمة، الفيل الأزرق».