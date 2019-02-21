إبراهيم عيسى يتلقى عزاء والد زوجته بحضور نجوم الإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الإعلامي المصري إبراهيم عيسى عزاء والد زوجته الراحل، عبدالفتاح حسين، والذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الإعلام، منهم الكاتب الصحفي والإعلامي عمرو الليثي، والكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما حضر الإعلامي خيري رمضان، والكاتب الصحفي والإعلامي عمرو خفاجي، والفنان على الحجار، والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس حزب الوفد، والدكتورة عبلة عبد اللطيف مديرة مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.

وكان والد زوجة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى قد وافته المنية يوم السبت الماضي.

يذكر أنه عرض لإبراهيم عيسى مؤخرا فيلم “الضيف” وهو عمل سينمائي من تأليفه، ولعب بطولته الفنان خالد الصاوي، والفنانة شيرين رضا، والفنان أحمد مالك، والفنانة جميلة عوض، ومن إخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش مثير بين الضيف واﻷب.