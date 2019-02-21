نهال عنبر تكشف عن وصيتها لنجلها بعد شائعة وفاتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية نهال عنبر، عن شائعة الوفاة التي تعرضت لها مطلع العام الماضي، وكشفت عن وصتها لنجلها حسام الحسيني بعدها.

نهال عنبر، قالت خلال حلقة برنامج «كلام ستات»، والذي تشارك في تقديمه، ويذاع عبر فضائية one : «تم نشر صور من جنازة الفنانة الراحلة زيزي البدراوي، وقيل إنها لجنازتي».

وأضافت: «بعض الأخبار نشرت خبر انهيار الفنانة دلا عبدالعزيز، وكلامها عني بشكل جيد، وشكرًا يا دلال على الكلام الحلو اللي قلتيه».

وتابعت: «التابوت لم يعجيني الصراحة وقلت لحسام ابني أوعى اختار تابوت شيك كدا لأن التابوت اللي جابوه في جنازتي كان مكسر».

وأكدت أن التابوت الذي نشروه ليس تابوت جنازة زيزي البدراوي، ولكنهم ركبوا صور مع بعضها، وحديث دلال عبدالعزيز كان عن زيزي البدراوي، وأنا كنت إلى جوارها ولكنهم حذفوا صورتي.

وكانت شائعة وفاة نهال عنبر، قد خرجت في 1 يناير عام 2018، وبعد فترة طويلة من رحيل الفنانة زيزي البدراوي، والتي رحلت في 31 يناير 2014.

من ناحية أخرى بدأت نهال عنبر تصوير مشاهدها في مسلسل “حكايتي”،و المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة «سينرجي» وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، وأحمد بدير، و أحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، صر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.