ليلى علوي تستعيد ذكريات أول بطولة سينمائية لها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية ليلى علوي ذكريات أول دور بطولة قدمته في السينما، والذي كان من خلال فيلم “البؤساء”.

ليلى نشرت مقاطع فيديو من الفيلم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: ” أول دور بطولة حصلت عليه كان دور “سميحة” في فيلم “البؤساء”، وهو من الأعمال العزيزة على قلبي”.

الفنانة المصرية أضافت: “اتعلمت كتير جداً في فيلم “البؤساء” من أساتذتي فريد شوقي ويوسف وهبي، وفخورة إن أول دور بطولة ليا كان قدامهم”.

وفيلم “البؤساء” عرض عام 1978، ولعب بطولته كل من الفنان فريد شوقي، والفنان يوسف وهبي، والفنان عادل أدهم، والفنان عبد الوارث عسر، والفنانة محسنة توفيق، والفنانة فردوس عبد الحميد، وغيرهم، وهو من إخراج أحمد سالم.

والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس ااسم لفيكتور هوجو، وتدور أحداث الفيلم حول الرجل الفقير الذي يدخل السجن نتيجة سرقته لرغيف خبز، ليهرب بعدها ويكون ثروة ويصبح من الأغنياء، لكن ذلك لا يحميه من أن إزدراء الناس له ومعايرته بأصله.