شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى مسلسلات الجريمة.. شاهد أول تريلر لمسلسل Gone الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة WGN America مقطعًا دعائيًا جديدًا للموسم الأول من المسلسل التلفزيوني القادم " Gone"، المقرر بدء عرضه في 27 فبراير الجارى.
مسلسل الجريمة يدور حول قصة كيت لانيجان، الناجية من قضية اختطاف الأطفال الشهيرة، وفرانك نوفاك، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أنقذها، وبعد سنوات، قام نوفاك بتجنيد لانيجان للانضمام إلى فرقة عمل خاصة مكرسة لحل حالات الاختطاف وحالات المفقودين.
كما تشمل قائمة الممثلين ليفين رامبين، كريس نوث، داني بينو، تراسي توماس، وآندي مينتوس، وفقا للتقرير الذى نشره موقع " tvseriesfinale ".
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