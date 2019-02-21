شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلالة ملائكية للفنانة درة ونور تتألق بفستان أسود بمهرجان أفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء بمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، إطلالات مميزة لنجمات السينما المصرية، حيث تألقت الفنانة التونسية درة بإطلالة ملائكية بعد أن ارتدت فستانًا أبيض اللون ذا أكمام طويلة، أعطى لها مظهرًا ممتزجًا بين الرقة والبساطة، فى حين ظهرت الفنانة اللبنانية نور بإطلالة جريئة بفستان أسود لامع.

وحرصت الفنانة يسرا اللوزى على الظهور بإطلالة رقيقة وجريئة معًا، بعد أن ارتدت فستانًا أزرق اللون، كما حرصت الفنانة لقاء الخميسى على ارتداء فستان أسود اللون أضاف إليها إطلالة مميزة.

يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، انطلقت خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 26 فبراير، تحت رعاية وزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة، بحضور عدد من الفنانين والفنانات أبرزهم الفنانة درة، ومنة شلبى، يسرا اللوزي، ريم البارودى، أحمد وفيق، باسم سمرة، شريف رمزى، مادلين طبر، سناء، لقاء الخميسى.