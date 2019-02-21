بالفيديو| ابنة بشرى تلعب اسكواش مع أمير وجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لابنتها ليلى في أثناء لعبها لمباراة مع كابتن الاسكواش أمير وجيه. وكتبت بشرى: "لما الصدف السعيدة تجمع ليلى بنجم نجوم الاسكواش الكابتن أمير وجيه فى ربع ماتش ودى على قدها، الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة". يُذكر أن بشرى طرحت قبل فترة أغنيتها الجديدة "كوبرا"، عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، والتي عادت بها للغناء بعد فترة من التوقف.

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