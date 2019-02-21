كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن متابعة-سنيار: الجميع يعرف قصة بوني وكلايد، وهما خارجين عن القانون حصلا على شعبية كبيرة بعد سلسلة من عمليات السطو على البنوك خلال فترة الكساد الكبير.
من المخرج جون لي هانكوك، تحكي الدراما الإجرامية The Highwaymen القصة الحقيقية للمحققين الأسطوريين الذين أسقطا بوني وكلايد، وهما ضابطي شرطة متقاعدين في تكساس، واللذين استخدما أساليبهما البوليسية القديمة للقبض على المجرمين.
وسيبدأ بث فيلم The Highwaymen على Netflix ابتداءً من 29 مارس مع بعض العروض المسرحية الحصرية ابتداءً من 15 مارس، كما تم اختيار الفيلم رسميا ليتم عرضه في مهرجان SXSW السينمائي لهذا العام في أوستن، تكساس.
قصة الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ جون فوسكو، ويتكون طاقم العمل من دبليو. إيرل براون، جون كارول لينش، توماس مان، كيم ديكنز، كيفن كوستنر، كاثي بيتس، وودي هارلسون.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| “كيفين كوستنر” و”ودي هارلسون” في العرض الدعائي الجديد لفيلم “The Highwaymen” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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