ميرهان حسين: الحبس تجربة صعبة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: صرّحت الفنانة ميرهان حسين أنها فوجئت بكونها "مشهورة قوي" بعد تسليم نفسها لتنفيذ حكم الحبس الصادر بحقها لمدة أسبوعين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كمين الهرم".

وأضافت خلال لقائها مع برنامج MBCTrending أنها قررت تسليم نفسها_ بعد صدور الحكم عليها وعلى الأطراف الآخرين بنفس المدة_ حتى تتخلص من عبء هذه القضية. فيما وصفت تجربة السجن بأنها "كانت صعبة لكنها مرت بتيسير من الله".

وفيما أكدت على أن هذه المشكلة أتعبتها وضغطتها كثيراً، قالت أنها اختارت اختصار الطريق للانتهاء من الوضع الضاغط لكي تستعيد نفسها وتركز على عملها مجدداً.

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