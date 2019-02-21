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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للفنانة منة شلبي، وهنأتها على تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المرأة.
وكتبت منى: "ألف ألف ألف مليون مبروك تكريمك في مهرجان أسوان يا منة يا حبيبتي، تستحقيها بجدارة لإنك موهوبة وتستحقي أكتر من كده كمان، بحبك وكان نفسي أبقي معاكي.. مبروك يا جدعة يا موهوبة".
يُذكر أن إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة كرمت، خلال حفل الافتتاح، أمس، الفنانة القديرة محسنة توفيق والفنانة منة شلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمها بمهرجان أسوان.. رسالة حب من منى زكي لمنة شلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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