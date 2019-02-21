بعد تكريمها بمهرجان أسوان.. رسالة حب من منى زكي لمنة شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للفنانة منة شلبي، وهنأتها على تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المرأة.

وكتبت منى: "ألف ألف ألف مليون مبروك تكريمك في مهرجان أسوان يا منة يا حبيبتي، تستحقيها بجدارة لإنك موهوبة وتستحقي أكتر من كده كمان، بحبك وكان نفسي أبقي معاكي.. مبروك يا جدعة يا موهوبة".

يُذكر أن إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة كرمت، خلال حفل الافتتاح، أمس، الفنانة القديرة محسنة توفيق والفنانة منة شلبي.