بالصور| هكذا احتفل إدوارد بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة والإعلامية مروة صبري صورًا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" من احتفال الفنان إدوارد بعيد ميلاد زوجته فيفيان. وعلقت مروة صبري على الصور: " عيد ميلاد سعيد يا أحلى فيفيان". وحضر الحفل الفنانة عبير صبري والإعلامية بوسى شلبي وعدد من أصدقاء الفنان إدوارد. يُذكر أن الفنان إدوارد أنتهى من تصوير فيلمه " سبع البرمبة" من بطولة الفنان رامز جلال، والمنتظر عرضه قريبا.

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