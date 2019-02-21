محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر موقع الخليج 365، أمس، الأربعاء، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بذكرى ميلاد أمل حجازي، وأنغام تطرح ألبومها "حالة خاصة جدًا"، ويوسف الشريف وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنيهما، ومعلومات عن سيف الله المختار في ذكرى ميلاده، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| شيماء سيف تدعو لوالدتها بالشفاء وزوجة الموزع أحمد إبراهيم تطلب الطلاق بعد زواجه من أنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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