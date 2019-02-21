محسنة توفيق من مهرجان أسوان للمرأة :أنا مدينه لشعب مصر بوقوفي هنا

كتب-محمد فهمي:

كرمت إدارة مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة برئاسة محمد عبدالخالق وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا النجمة العالية باربرا بوشية والفنانة

محسنة توفيق التي أكدت أن تكريمها اعتراف بفضل الناس عليها ولولا استقبالهم لم تكن موجوده اليوم، مشيرة إلي أن أهلمصر الحقيقين هم من علموها كل شئ.

وأضافت محسنة: "قدمت في حياتي ما أشعر به وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري حيث جاءت ثورة ٢٠١١ فشاركت فيها لذلك أنا مدينه لشعب مصر بوقوفي هنا".