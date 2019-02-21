حسن أبوالعلا: الليلة حلم جديد في بداية دورة جديدة لمهرجان متخصص للمرأة

كتب-محمد فهمي: انتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة برئاسة محمد عبدالخالق وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا والمخرج داود عبدالسيد والفنان باسم سمرة وأحمد عبدالعزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.

وحرص في حضور الحفل أيضا الفنان أحمد وفيق ومادلين طبر ونور اللبنانية وجيهان خليل والإعلامي عمرو عبد الحميد والناقد طارق الشناوي والفنان شريف رمزي والمنتج محمد العدل والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والفنانة التونسية درة والدكتورة غادة جبارة ويسرا اللوزي والمنتج صفي الدين محمود والمخرجة هالة خليل، وقدم حفل الافتتاح خليل والإعلامي عمرو عبد الحميد والناقد طارق الشناوي والفنان شريف رمزي والمنتج محمد العدل والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والفنانة التونسية درة والدكتورة غادة جبارة ويسرا اللوزي والمنتج صفي الدين محمود والمخرجة هالة خليل، وقدم حفل الافتتاحالمذيعه جاسمين طه. وقال حسن أبوالعلا مدير المهرجان: إن الليلة حلم جديد في بداية دورة جديدة لمهرجان متخصص للمرأة في جنوب مصر، مشيرا إلى أنه يتمني أن يقبل جبين كل أسواني آمن وساهم في ظهور المهرجان بهذه الصورة المشرفة. وأضاف "أبوالعلا": "أتوجه بخالص الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وكل قيادات وزارة الثقافة وأحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة والدكتورة مايا مرسي والدكتورة ميرفت التلاوي على دعمهم للمهرجان"

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