شاهدوا هل تقاضت شيرين عبد الوهاب 120 ألف دولار مقابل إطلالتها في “تخاريف”!

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 12:52 صباحاً -

​ اشترطت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب الحصول على مبلغ 120 ألف دولار نظير ظهورها في برنامج “​تخاريف​” مع الإعلامية ​وفاء الكيلاني​ وهي الحلقة التي أثارت الجدل مؤخرا بعد تصريحا أنها غير مواظبة على الصلاة لأن زوجها يحب طلاء الأظافر بشكل كبير.

من جانب آخر فشيرين تتفق حاليا على بعض الحفلات التي ستشارك في احيائها ضمن ربيع 2019 لتأخذ بعدها قسطا من الراحة قبل البدء في التجهيز لألبومها المقبل بعد أن طرحت مؤخرا البومها “نساي” والذي حقق نجاحا كبيرا.