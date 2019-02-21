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كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 12:52 صباحاً -
اشترطت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الحصول على مبلغ 120 ألف دولار نظير ظهورها في برنامج “تخاريف” مع الإعلامية وفاء الكيلاني وهي الحلقة التي أثارت الجدل مؤخرا بعد تصريحا أنها غير مواظبة على الصلاة لأن زوجها يحب طلاء الأظافر بشكل كبير.
من جانب آخر فشيرين تتفق حاليا على بعض الحفلات التي ستشارك في احيائها ضمن ربيع 2019 لتأخذ بعدها قسطا من الراحة قبل البدء في التجهيز لألبومها المقبل بعد أن طرحت مؤخرا البومها “نساي” والذي حقق نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هل تقاضت شيرين عبد الوهاب 120 ألف دولار مقابل إطلالتها في “تخاريف”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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