شاهدوا ياسمين عبد العزيز فاتنة بالأبيض في أحدث جلسة تصوير لها

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 12:52 صباحاً -

نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز صوراً عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ياسمين خلالها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أبيضاً بسيطاً بعدما واجهت طليقها الذي أرسل لها الورود في مناسبة عيد الحب.



وتستعد عبدالعزيز لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “الملكة”، وهو من تأليف عبد الله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام علي. وتؤدي ياسمين دور البطولة إلى جانب أحمد صلاح حسني، ندى موسى، وأحمد العوضي ومحمد عز.

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