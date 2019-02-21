شاهدوا.. فرح الهادي تتعرض لهجوم جديد وتتهم بالاسراف والاستعراض

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 12:52 صباحاً -
اتهم العديد من المتابعين الفنانة فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي بالاسراف والاستمرار في استعراض حياة البذخ الاي يعيشونها مقابل الاعلانات.
ويأتي هذا الهجوم على خلفية عودتها من اميركا واستعراضها للهدايا الثمينة الاي احضرتها لزوجها، وكان لافتاً ليس فقط عددها الكبير انما اصرار الهادي على تكرار انها جميعها الاصلية ومن ماركات عالمية.
وقدمت فرح عدد كبير من الهدايا الثمينة والتي كانت عبارة عن عدد من التيشرت الشتوية والصيفية “الكاجوال”، وعدد كبير من الاكواب التي تحتوي على رسوم من شخصيات الرسوم المتحركة وديزني، اضافة الى العطور والشموع والحقائب التي اصرت على ابراز ماركاتها اكثر من مرة، لافتة الى انها vintage واصلية.
كذلك قدمت فرح هدية طريفة عبارة عن بيجاما لاحدى شخصيات “ديزني”، وتمثال الاويكال من هوليوود عليه عبارة “افضل زوج”، وقامت باستعراض الاغراض الكثير وسط ذهول وفرحة الرئيسي الذي اكد انها احضرت كل ما كان ينقصه ويريده.
اثار المقطع ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين تركوا الكثير من التعليقات القاسية واتهام الثنائي بالبذخ ودفع الاف الدولارات على الهدايا، مكررين السؤال نفسه “من اين لكما هذا”، والذي جاوب عليه عقيل واكد ان كل ما يجنيه من عمله وتعبه.
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