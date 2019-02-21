في افتتاح "أسوان للمراة".. حضور فني كبير وتكريم منة شلبي ومحسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهت فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة، برئاسة محمد عبد الخالق، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا والفنان باسم سمرة وأحمد عبد العزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.

وحرص على حضور الحفل الفنان أحمد وفيق ومادلين طبر ونور اللبنانية وجيهان خليل والإعلامي عمرو عبد الحميد والناقد طارق الشناوي والفنان شريف رمزي والمنتج محمد العدل والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والفنانة التونسية درة والدكتورة غادة جبارة ويسرا اللوزي والمنتج صفي الدين محمود والمخرجة هالة خليل.

وقدمت حفل الافتتاح المذيعة جاسمين طه، وقال حسن أبوالعلا مدير المهرجان: "الليلة حلم جديد في بداية دورة جديدة لمهرجان متخصص للمرأة في جنوب مصر"، مشيرا إلى أنه يتمني أن يُقبل جبين كل أسواني آمن وساهم في ظهور المهرجان بهذه الصورة المشرفة.

وأضاف أبوالعلا: "أتوجه بخالص الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وكل قيادات وزارة الثقافة وأحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة والدكتورة مايا مرسي والدكتورة ميرفت التلاوي علي دعمهم للمهرجان".

ووجه رئيس المهرجان محمد عبدالخالق، في بداية كلمته، التحية لسيدات أسوان ولوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والسفيرة ميرفت التلاوي والدكتورة مايا مرسي والدكتور أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور خالد عبدالجليل لاسهاماته في المهرجانات الفنية ولأعضاء هيئة تدريس جامعة أسوان.

وقالت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس أمناء مهرجان أسوان، إنها تقدم الشكر لكل حضور الدورة و الوزيرة إيناس عبدالدايم، لأنها تستحق الشكر علي جهودها وتذليلها كل العقبات.

وأضافت التلاوي: "المهرجان يهدف لتغيير تخوف المجتمع المصري من التقدم والقضاء على الثقافة السلفية في الملابس والمظهر ونعود لقوتنا الناعمة لنغزو العالم وهذا هو هدف مهرجان المرأة وأتمني منع ضرب السيدات في المسلسلات والأفلام لأن المرأة الوتد الأساسي لتقدم مصر".

وتمنت التلاوي في نهاية كلمتها أن يساهم المهرجان في عودة شخصية مصر، مؤكدة أن اختيار أسوان يرجع في المقام الأول لشعبها المضياف الكريم، وأنها توقن أن تمازج مصر بين الكتاب والمثقفين والفنانين سيعود لمصر، وتمنت أن يكونوا زخما للرئيس عبد الفتاح السيسي في مشواره.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المركز القومي للمرأة، إن المهرجان طفلة ولدت يوم إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المرأة، موجهة الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم ولمحافظ أسوان أحمد إبراهيم والدكتورة ميرفت التلاوي وكل القائمين علي المهرجان، لأن مصر هي القوة الناعمة في المنطقة، بصناعها المتميزين، الذين يظهرون شخصية المرأة الحقيقة المثابرة .

وأضافت: "أوجه لكل الفنانات رسالة لأنهم قدوات في أعمالهن لكل الأجيال".

وقال محافظ أسوان إنه في قمه سعادته بسبب الروح، مشيرا إلى أن نجاحه في وظيفته كضابط قوات مسلحة يعود لزوجته بسبب دورها الرئيسي وفضلها في نجاحه في حياته وبناء بلده.

وأضاف: "دور المرأة أكثر بكثير من دور الرجل في المجتمع فلولا نجاحها لن نفكر في بلدنا".

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، إنها تتقدم في بداية كلامها بخالص التعازي لشهداء الواجب الوطني من القوات للمسلحة.

وأضافت أن مهرجان أسوان حقق نجاحا باهرا خلال العامين الماضيين، مشيرة إلي أن المهرجان في دورته الثالثة يأتي خلال اختيار أسوان كعاصمة للشباب وتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت أنها توقن أن أحلام شباب وفتيات أسوان ستحلق فوق ورش وفعاليات المهرجان.

واستكملت حديثها قائلة: "المهرجان واعد بتجارب جادة تطرح قضايا للمرأة وكل الشكر والتحية للقائمين علي المهرجان وللمحافظ علي الدعم والمساندة".

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة منة شلبي وقالت في كلمتها: "شكرا للبلد الجميلة أسوان وللوزيرة، والمحافظة بطبيعتها هي الأكثر قربا من قلبي، والسينما هي الحلم والسحر والحياة وتحيا مصر وتحيا السينما".

كما كرمت إدارة المهرجان النجمة العالية باربرا بوشية والفنانة محسنة توفيق، التي أكدت أن تكريمها اعتراف بفضل الناس عليها ولولا استقبالهم لم تكن موجوده اليوم، مشيرة إلي أن أهل مصر الحقيقين هم من علموها كل شيء.

وأضافت محسنة: "قدمت في حياتي ما أشعر به وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري حيث جاءت ثورة 2011 فشاركت فيها لذلك أنا مدينة لشعب مصر لوقوفي هنا اليوم".