"اتساوينا مع الأسيوطي".. تعليق نجوم الفن بعد فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

استطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز على نادي الداخلية 3-1 في مباراة سيطر الأهلي على مجرياتها، تقدم للأهلي محمد هاني، وأضاف أجاي، وقلص أحمد سعيد أوكا النتيجة بهدف لطلائع الجيش من ركلة جزاء، قبل أن يضيف جيرالدو هدف الأهلي الثالث، وتفاعل نجوم الفن مع خط سير المباراة.

ونرصد لكم في التقرير تعليقات نجوم الفن على مباراة الأهلي والداخلية

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها:" 3 نقاط مهمين جدا،مبروك"، وأضافت في تغريدة أخرى :"الدوري أهلاوي إن شاء الله ".

سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تعلق بها على المباراة، حيث كتبت في تعليقها على الصورة:"والله الأهلي حديد وهناخد الدوري..اتساوينا مع الاسيوطي لامؤاخذه بيراميدز ولسه لينا ٣ مؤجلات...حرااام كده...زمالك انت بتعيط".

ياسمينا علواني

نشرت الفنانة ياسمينا علواني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: ثلاث نقاط فى شوط ونص مبرووووووك".

نبيل الحلفاوي

نشر نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلق بها على فوز النادي الأهلي على نادي الداخلية.

وكتب الحلفاوي:"الوقت القصير الذي لعبه حمدي فتحي يؤكد فيه أهميته، مروان ما زال مشدودا لدوره كمحطة. لم نره بعد في دوره كسترياكر، بالمناسبة أكرر.. هنخسر صلاح محسن لو استمر حفظه في الفريزر أكتر من كده."