منة شلبي بعد تكريمها بمهرجان أسوان: "السينما هي التي صنعتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة منة شلبي، أثناء تكريمها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، إن السينما هي التي صنعتها.
وتابعت منة خلال كلمتها على مسرح المهرجان: "أنا مش عارفة أقول إيه، وشكرا للسينما ولأسوان وللأساتذة، السينما هي الحلم والسحر والحياة".
واختتمت منة شلبي كلمتها قائلة : "تحيا مصر وتحيا السينما".
يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة تقام في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ فبراير الجاري.
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