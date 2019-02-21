شيماء سيف تدعو لوالدتها بالشفاء العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: دعت الفنانة شيماء سيف لوالدتها بالشفاء العاجل، وتمنت من الله حفظها. ونشرت شيماء صورة بها دعاء لوالدتها، وعلقت: "يا رب يشفيكي ويحفظك يا ماما يا نور عيني يا قلبي يا أمي". يذكر أن الفنانة شيماء سيف تخوض السباق الرمضاني المقبل بعملين، الأول مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد، إخراج مصطفي فكري، الثاني مسلسل الفنانة دنيا سمير غانم، من إخراج خالد الحلفاوي.

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