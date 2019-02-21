ميرفت التلاوي: أتمنى أن يختفي مشهد ضرب المرأة من المسلسلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت السفيرة ميرفت التلاوي، الشكر للمرأة في جميع أنحاء العالم. وقالت "التلاوي" في الكلمة التي ألقتها منذ قليل في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، أنها تتمنى اختفاء مشاهد الضرب والعنف ضد المرأة في مسلسلات رمضان. وأكدت ميرفت التلاوي أن المرأة مناضلة، وكثيرات من النساء تعول أسرهن.
يذكر أن الدورة الثالثة تقام في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ فبراير الجاري.
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