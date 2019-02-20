بسبب منة شلبي.. محسنة توفيق تفقد السيطرة على دموعها في أسوان السينمائي

كتب - محمد فهمي:

حرصت الفنانة منة شلبي، على استقبال الفنانة محسنة توفيق على السجادة الحمراء لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الثالثة، الذي يكرم

في هذه الدورة، النجمتين عن مشوارهما الفني.

وقامت منة شلبي بعمل مفاجأة لمحسنة توفيق

من خلال إجراء حوار معها لعدد من الكاميرات لتكون المذيعة تقديرا لمشوارها الفني الطويل.

ومفاجأة "منة"، جعلت الفنانة محسنة توفيق تفقد السيطرة على دموعها، لتقوم منة شلبي بتقبيل يدها.