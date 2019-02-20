بدء فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة

صورة ارشيفية كتب - محمد فهمي: بدأت فعاليات مهرجان الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بحضور عدد من النجوم والمكرمين، بحضور د. إيناس عبد الدايم، ووزيرة الثقافة. عبد الدايم، ووزيرة الثقافة. وحضر على السجادة الحمراء أعضاء لجنة التحكيم في مقدمتهم الفنانة يسرا اللوزي، والفنانة منة شلبي إحدى المكرمات من المهرجان. كما حضر كل من الفنانة درة، وريم البارودي، ومدلين مطر، ونور اللبنانية، وأحمد وفيق، وأحمد عبد العزيز.

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