بالأبيض.. درة تخطف الأنظار في أسوان السينمائي

درة كتب - أحمد أيوب: حرصت الفنانة درة علي حضور حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الثالثة ، حيث ظهرت بإطلالة ملائكية من خلال ارتدائها فستان من اللون الأبيض. وتجمع عدد من أهالي مدينة أسوان أمام أحد الفنادق للترحيب بالفنانين والضيوف المشاركين في المهرجان. ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم الأربعاء 20 فبراير فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، في تمام السابعة مساء بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس هيئة أمناء المهرجان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

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