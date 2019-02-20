كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| النجم هاريسون فورد في العرض الدعائي لفيلم الإنميشن “Secret Life of Pets 2”

متابعة-سنيار: أصدرت شركة “Illumination Entertainment” و “Universal Pictures” مقطعًا دعائيا جديدًا من فيلم “The Secret Life of Pets 2″، والذي يضم هاريسون فورد في دور Rooster.

ومن بين أعضاء فريق الفيلم الذين عادوا من الفيلم الأول: كيفن هارت، وإريك ستونستريت، وجيني سليت، وإيلي كمبر، وليف بيل، وهانيبال بوراس، وبوبي موينيهان، ودانا كارفي، وتشمل الأصوات الجديدة هاريسون فورد، باتون أوسوالت، تيفاني هاديش، نيك كرول، وبيت هولمز.

يكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة ماكس وأصدقائه بعدما يتركهم أصحابهم من أجل العمل والمدرسة كل يوم.

وكان الجزء الأول من الفيلم، والذي صدر في 2016، قد حقق أكثر من 875 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

وسيتم إصدار “Secret Life of Pets 2” في 7 يونيو 2019.