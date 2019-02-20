شاهدوا.. خادمة مايكل جاكسون تفضح أسرار عن سلوكه الجنسي المشين!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 11:27 مساءً -

كشفت ​أدريان مكمانوس​، خادمة ملك البوب الأميركي الراحل، ​مايكل جاكسون​، أسرار كثيرة للمرة الأولى عن سلوكه الجنسي المشين.

وتحدثت مكمانوس لبرنامج “60 دقيقة” الذي تعرضه شبكة “سي بي أس” الأميركية، بشكل مفصّل عن مشاهداتها داخل مزرعة جاسكون، في نيفرلاند بولاية كاليفورنيا، حيث كشفت عن سلوك جنسي مشين من جاسكون بحق الكثير من الأولاد الصغار، الذين كانوا يستضيفهم في المزرعة.

وقالت مكمانوس إنها شاهدت مداعبة جاكسون وتقبيله وتمرير يديه، على أجساد الصبيان بصورة أقرب إلى “السلوك الافتراسي”، وأضافت أنه “كان رجلاً مضطرباً للغاية، خلال الفترة التي عرفته خلالها”.

وتابعت: “كان له جانب لطيف في شخصيته، ومع ذلك كان له أيضا جانب مظلم”.