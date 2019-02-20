هل روان بن حسين حامل بدون زواج؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 11:27 مساءً -

نشرت الفاشنيستا روان بن حسين صورة جديدة، عبر السوشيال ميديا، وعلقت عليها قائلة: (كثير زعلت اني ماقدرت احضر العديد من العروض امس واليوم في خلال اسبوع لندن للموضه لأني أخذت برد، استانست وايد في هذا الموسم ومتحمسه للموسم الجاي).

اثارت روان استغراب عدد كبير من المتابعين، بسبب ظهورها بوزن زائد، وبروز بطنها بشكل واضح وكأنها حامل في الأشهر الأولى.

قد تكون روان اساءت اختيار الفستان الذي جعلها تبدو أسمن مما هي عليه، بسبب تصميمه الفضفاض، والأكيد أنها ليست حاملاً لأنها لم تتزوج حتى الآن، وانفصلت مؤخراً عن خطيبها الذي خانها مع فتاة أخرى.