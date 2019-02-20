كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 11:27 مساءً -

الممثل التركي بوراك أوزجفيت موجود في أوزبكستان حيث صوَّر إعلاناً لإحدى الشركات العقارية هناك. وانتشرت صور ومقاطع فيديو لبوراك، منها مقطع فيديو خلال حفل عشاء، وقد تجمّعت حوله المعجبات لالتقاط الصور. وكان أغلب الحضور من النساء.

كما انتشر فيديو آخر له تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلاحقه مجموعة من الفتيات لالتقاط صور معه، وبدا بوراك منزعجاً من تصرّفهن، وعلى غير عادته، إذ تُعرف عنه الابتسامة الدائمة مع المعجبات.

من جهة أخرى، لا يزال بوراك يتعرّض للنقد في #تركيا بسبب زيارته الأخيرة للكويت، وتناوله العشاء مع سيدات هناك. ولكن الممثل جان نرجس دعم بوراك، إذ قال: “لو أتاني عرضٌ كهذا، سأذهب. وزوجتي أيضاً ستقول لي اذهب، وأنا مستعدّ للقاء الجمهور هكذا”.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكويت.. “عاصفة نسائية” تُحاصر بوراك أوزجفيت في أوزبكستان وبدا منزعجاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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