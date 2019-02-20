جوليا شواشي سعيدةٌ بردّة فعل الجمهور على "نادي الرجال السري".. وهذا جديدها الفني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّثت الفنانة التونسية جوليا شواشي عن ردود الفعل التي تلقتها على دورها في فيلم "نادي الرجال السري" بطولة الفنان المصري كريم عبدالعزيز، خاصةً مع الكوميكس الذي انتشر على السوشيال ميديا عندما قارنها البعض بـ محمد هنيدي في فيلم الجامعة الأمريكية.

وأشارت شواشي في لقاء مع "فوشيا" عن جديدها الفني، حيث وقّعت عقدًا للمشاركة في مسلسل "علامة استفهام".

وعن ملابسها قالت الفنانة التونسية إنّها لا تُفضّل التعامل مع مصممي أزياء مُعينين لكنها تتعامل مع مصممين مصريين وتونسيين ولبنانيين.

وتخطو الممثلةُ شواشي بتأنٍ وثباتٍ في الدراما المصرية، من خلال ما حققته منذ ظهورها في الحلقات الست الأخيرة من مسلسل "أبو العروسة" الذي عُرض منذ أيام قليلة على شاشة "دي أم سي" محققًا نجاحًا كبيرًا في مصر.