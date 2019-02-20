شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تنتهى من تصوير 15 يوما بمسلسلها "حكايتى" لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة الصاعدة ياسمين صبرى من تصوير 15 يوما كاملا، من أحداث مسلسلها "حكايتى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تواصل التصوير حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامى لمدة 3 أيام ثم تنتقل إلى عدة ديكورات أخرى.

وفى السياق ذاته يكثف مخرج العمل أحمد سمير فرج، التصوير خلال الأيام المقبلة، لكى تصل ساعات التصوير إلى 15 ساعة يومياً ، وذلك من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى .

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.