شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء بأسوان لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد الآن على السجادة الحمراء الخاصة بالدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، عدد كبير من نجوم الفن الذين حضروا خصيصًا للمهرجان، للمشاركة فى فعالياته منهم الفنانون أحمد عبد العزيز وزوجته الكاتبة دينا شرف الدين، وباسم سمرة ولقاء الخميسى واللبنانية نور، وأحمد وفيق ويسرا اللوزى ودرة وشريف رمزى وريم البارودى ومادلين طبر وجيهان خليل وراندا البحيرى ورامى غيط، والمخرجون محمد عبد العزيز وهالة خليل وإسماعيل فاروق وعمرو عابدين، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، والمنتج محمد العدل، والناقد طارق الشناوى، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ووفد من نقابة المهن السينمائية يضم المخرج نبيل الجوهرى، والمنتج الفنى إبراهيم حطب، وعبد الحكيم التونسى.

وتكرّم إدارة المهرجان خلال حفل الافتتاح، المقرر انطلاقه بعد قليل ، الفنانة القديرة محسنة توفيق، والنجمة منة شلبي، ونجمة السينما العالمية باربرا بوشيه، التي شاركت في بطولة أكثر من 80 فيلمًا سينمائيًا عالميًا مع كبار المخرجين بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد أكثر من 55 عامًا.

وسيتم تكريم 5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن إسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة نوال، والمونتيرة الكبيرة ليلى فهمي، كما سيتم تكريم خبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام دورته الثالثة التي تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.