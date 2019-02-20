شكرا لقرائتكم خبر عن شادى سرور يعلن عودته مرة آخرى إلى إنتاج الفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إثارته للجدل فى الفترة الأخيرة، أكد الفنان شادى سرور، أنه سيعود مرة أخرى لإنتاج الفيديوهات الكوميدية والترفيهية أفضل من قبل. وقال شادى سرور:"الفيديوهات الكوميدية والهادفة هترجع، أفضل مليون مرة من زمان".

شادى سرور

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