بتورته تحمل صورة فريق ليفربول..يوسف الشريف وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنيهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

نشر الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عن احتفاله بعيد ميلاد ابنيه "عبدالله وعبدالرحمن".

وكتب الشريف: "النهارده عيد ميلاد عبدالله وعبدالرحمن، ربنا يحميكوا ويبارك فيكوا أنتوا وأختكوا ومامتكوا".

ونشرت الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" فيديو من احتفالها بعيد ميلاد أبنائها التاسع، واحتفلت الأسرة بتورتة عليها صورة فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له اللاعب المصري محمد صلاح.

يُذكر أن اَخر أعمال الفنان يوسف الشريف كان فيلم "بني آدم" من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.