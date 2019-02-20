فنانة مصرية شهيرة يتم زجها في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي – صور

زجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باسم فنانة مصرية مشهورة في قضية الفيديوهات الجنسية، المنسوبة لعضو البرلمان المصري والمخرج خالد يوسف. وفيما لا تزال المعلومات متناقضة والتحقيقات مستمرة في قضية الفيديوهات بين الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج وربط الأمر بالمخرج خالد يوسف، زجّ البعض باسم الفنانة منة شلبي في هذه القضية بسبب علاقة الحب التي كانت تجمعها بيوسف، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

ووفقا لوسائل الإعلام قام خالد يوسف بخطبة الممثلة منة شلبي، لكنه انفصل عنها لرفض والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.

وقامت وسائل إعلام بقص مجموعة من الصور للفنانة المصرية مع المخرج خالد يوسف، لتؤكد أن هناك علاقة بين هذه الصور وارتباط الفنانة بقضية الفيديوهات، إلا أن معظم الصور كانت في أعمال فنية مشتركة بين الممثلة والمخرج.

ورغم الشائعات والأحاديث الكثيرة التي أقحمت شلبي في قضية المقاطع المنتشرة، إلا أنها تجاهلت ما يقال بشكل كامل، ونشرت مجموعة من الصور مع صديقاتها الفنانات والمخرجة المعروفة إيناس الدغيدي.

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