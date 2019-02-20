صلاح عبد الله كتب - أحمد أيوب: علق الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، علي تعادل نادى الزمالك مع نظيره طلائع الجيش بهدفين لكل منهما وذلك فى بطولة الدورى العام. فى بطولة الدورى العام. وقال صلاح عبدالله : "هقفل الفيس وتويتر لحد مايخلص الدوري .. هوه الدوري هيخلص الساعة كام؟!". يذكر أن صلاح عبد الله يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد عادل إمام والذى من المقرر ان يشارك به فى السباق الرمضانى المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله تعليقًا على تعادل الزمالك: هقفل الفيس وتويتر لحد ما يخلص الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.