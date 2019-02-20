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ندى بسيونيكتب - أحمد أيوب:
علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات"تويتر"، على أهداف النادي الأهلي في الشوط الأولمن مباراته مع الداخلية، كاتبة: "هدفين أجمل من بعض تيكي
يُذكر أن النادي الأهلي تقدم على نادي الداخلية بهدفين في الشوط الأول، سجلهما محمد هاني وجونيور أجاي.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني تعليقًا على أهداف الأهلي: أجمل من بعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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