ندى بسيوني تعليقًا على أهداف الأهلي: أجمل من بعض

ندى بسيوني

كتب - أحمد أيوب:

علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات"تويتر"، على أهداف النادي الأهلي في الشوط الأول

من مباراته مع الداخلية، كاتبة: "هدفين أجمل من بعض تيكيتاكا وفينت وكوبري، ملخص الشوط الأول".

يُذكر أن النادي الأهلي تقدم على نادي الداخلية بهدفين في الشوط الأول، سجلهما محمد هاني وجونيور أجاي.