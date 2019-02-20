بمشاركة إمينيم.. بوجي يطرح كليب "Rainy Days"

بوجيكتب - أحمد عمرو:
طرح النجم العالمي بوجي كليب أغنيته الجديدة بعنوان "Rainy Days"، بمشاركة نجم الراب العالمي إمينيم، وذلك عبر قناته الرسمية بموقعالفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يذكر أن النجم العالمي بوجي طرح مؤخراٌ كليب بعنوان "Soho"، كما
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