بمشاركة إمينيم.. بوجي يطرح كليب "Rainy Days"

بوجي كتب - أحمد عمرو: طرح النجم العالمي بوجي كليب أغنيته الجديدة بعنوان "Rainy Days"، بمشاركة نجم الراب العالمي إمينيم، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن النجم العالمي بوجي طرح مؤخراٌ كليب بعنوان "Soho"، كما طرح نجم الراب العالمي إمينيم كليب بعنوان "Good Guy"، و تجاوز الكليب حاجز الـ 25 مليون نسبة مشاهدة، و يشاركه في الغناء المطربة العالمية جيسي رييز.

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