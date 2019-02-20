شاهدوا ما قصة تمزّق فستان إنجي المقدم مباشرة على الهواء؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 09:52 مساءً -

شاركت الممثلة المصرية ​إنجي المقدم​ الجمهور مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة تعرضها لموقف محرج على الهواء مباشرة أثناء إستضافتها ضمن برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الممثلة المصرية ​إسعاد يونس​.



وشهد مقطع الفيديو نوبة ضحك أصابت المقدم ويونس حيث ذكرت الأولى أن ضيفتها جاءت إلى البرنامج وقد ظهر ضيق الفستان الذي ترتديه إلا أنه بعد أن تناولتا الطعام الذي قدمه لهما أحد ضيوف البرنامج أكدت إسعاد أنها سمعت صوت تمزق الفستان.

يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم كان مسلسل “ليالي أوجيني” رمضان الماضي ولاقى دورها فيه نجاحاً كبيراً..