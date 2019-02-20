الدكتورة خلود تعلن موعد ولادتها.. وهذه نصيحة الطبيب لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود موعد ولادتها توأميها، موضحة أنه سيكون يوم 24 فبراير الحالي، اي بعد 4 أيام من الآن، وذلك من خلال نشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وشاركت الدكتورة خلود متابعيها بمقطع فيديو لها عبر "سناب شات، أثناء قيامها بتحضير حقيبة ملابس التوأمين التي ستأخذها معها إلى المستشفى.

وحول ما إذا كانت الولادة قيصرية أم طبيعية، أكدت أنها شخصية جبانة، لذلك اختارت أن تكون ولادتها قيصرية، كما فعلت في المرة الأولى عند إنجابها طفلتها خلود الصغيرة.

ونصحت متابعيها من الحوامل بعدم تقليدها في هذا الأمر، موضحة أن الولادة الطبيعة أفضل بكثير ولكنها لا تمتلك هذه الشجاعة.

وصرحت بأن الدكتور حذرها تمامًا من بذل أي مجمهود أو التحرك خلال الأيام المقبلة، خوفًا من أن يحدث فتح في جرح بطنها القديم الناتج عن إنجابها لابنتها.

ووجّهتْ الدكتورة خلود رسالة إلى زوجها وابنتها، بعد أنْ ظهرتْ معهما في إطلالة جديدة، تزامنًا مع ترقّبها ولادة توأميها خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكرته مؤخرًا.

وكتبتْ الدكتورة خلود، تعليقًا على الصّورة، قائلة: "يارب مثل ما خُلقت لهم حب عظيم بقلبي، اخلق لنا عُمرا طويلا نعيشه مع بعض".