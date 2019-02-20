كاميليا ورد تتجاهلُ كشف علاقتها بقصي خولي.. وتردُّ على متابع أبلغها "سلام" من أحلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد نجمة برنامج المواهب "آراب أيدول"، عن زيارتها للطبيب خلال الساعات الماضية، معللةً السبب بأنها تناولت بعض الأطعمة التي تتفاعل مع "الحساسية".

وأوضحت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على "سناب شات"، أن يدها انتفخت وأصيبت بـ"حكّة واحمرار"، شديد، فذهبت للطبيب الذي بدوره أعطاها "مرهمًا"، ما جعل الألم يزول مع الوقت.

وأجابت كاميليا ورد، عن أسئلة متابعيها، كان من بينها أنها لم تقم بعمليات تجميل، خاصةً "نفخ" شفاهها، التي تساءل عنها المتابعون.

وأكّدت أنها تتابع خطوط الموضة لكنها تتبع ما يليق مع جمالها العربي، لافتةً إلى أنها لم تقص شعرها لأنها لا تُحبذ ذلك لأن كل شخص يفعل ما يراه مناسبًا لوجهه وجماله.

وقام أحد المتابعين بإبلاغها السلام من المطربة الإماراتية أحلام، قائلًا: "أحلام الشامسي بتسلم عليكي"، فردّت قائلًة: "الله يسلمها"، ولم تتطرّق إلى تفاصيل أخرى بهذا الشأن خاصةً أن علاقتها بالفنانة الإماراتية ليست جيدة منذ مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول".

وانتقد البعضُ ارتداءها سلسلة بها "عين"، فردّت قائلةً: "هي ليست عين ماسونية، ولكنها عين في سلسلة يرتديها الكثيرون في العالم العربي".

وعن قصة ارتباطها وهل تعيش قصة حب أم لا، ردت قائلةً: "أعيش قصة حب في كل وقت"، لكنها رفضت الإفصاح عن علاقتها بالفنان السوري قصي خولي، حيث تجاهلت الردّ على متابع طلب توضيح علاقتها به.

وأكّدت أنها لم تتعاون مع المطرب نور الزين، في ديو غنائي لأنها لم تقابله شخصيًا، مضيفةً: "لا مانع من العمل معه لو اتفقنا".