شذى تُؤكّد زواج أنغام.. وتقول عن أغنيتها الجديدة: "حاجة حتجننكم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت الفنانة المصريّة شذى خبر الزواج السرّي للمطربة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وقالت شذى لـ"فوشيا"، وهي صديقة للطرفين، إنّ "الاثنين تزوجا على سنة الله، ربنا يسعدهم ويوفقهم ويكون بينهم شغل أيضًا".

وعن جديدها الفني، قالت إنّها تشارك في أغنية سنجل بعنوان "سترونج بيندج وومن"مع المطربين الشعبيين "أوكا وأورتيجا".

وساعد المُلحن الشاب زوجته الفنانة أنغام، في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، حيث وزع لها 6 أغانٍ في هذا الألبوم، والمقرر طرحه غدًا 21 فبراير الحالي.

وسافر إبراهيم مع أنغام إلى الكويت للاحتفال بإطلاق ألبوم "حالة خاصة جداً" وذلك لإحياء أنغام حفلًا غنائيًا هناك ضمن مهرجان "هلا فبراير" وسيكون الأول لها بعد إطلاق الألبوم.

ويعدُّ الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من أشهر الموزعين في الوطن العربي بعد النجاح الذي حققه، رغم صغر سنّه والبالغ 37 عامًا، وزوجته من عائلة كبيرة في مصر ومعروفة بحالتها المتيسّرة.