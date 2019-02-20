ريم البارودي تلبس فستان الزفاف بعرض أزياء

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ارتدت الفنانة ريم البارودي مساء أمس فستان الزفاف لتكون عروس ومفاجأة ختام أحد عروض الأزياء التي أُقيمت في القاهرة. وحرصت على التقاط الصور التذكارية بالفستان الزفاف، وقدمت التحية للحضور في العرض، وكان بينهم الفنانة شيماء سيف والإعلامي شريف مدكور.

يشار إلى أنها تواصل تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة، المقرر انطلاق عرضه في الشهر المقبل على الشاشات.