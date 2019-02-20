شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الموزع أحمد إبراهيم تقيم دعوى طلاق بعد زواجه من أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، دعوى طلاق لزواجه من أخرى وهى النجمة أنغام للضرر، حسبما جاء فى القضية المرفوعة من زوجة الموزع الموسيقى، بأحد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالنزهة.

وينشر ”الخليج 365” صورة من المستندات التى حصل عليها، والخاصة بطلب دعوى طلاق السيدة ياسمين عيسى موسى أبو الجبين، من زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم محمد إبراهيم.

ومن المعروف أن أحمد إبراهيم أحد الموزعين الموهوبين الذين فرضوا أسماءهم بقوة على الساحة، حيث تعاون مع كبار نجوم الأغنية فى الوطن العربى فبجانب أنغام تعاون مع النجوم إليسا ونانسى عجرم وتامر حسنى ومحمد حماقى وغيرهم.

وكان مصدر فنى قد أكد أن النجمة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذى تعاون معها فى ألبومها الأخير، والذى يحمل عنوان "حالة خاصة جدا"، حيث وزع لها 6 أغان فى هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد أيام قليلة وبالتحديد يوم 21 فبراير الحالى.

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل فى باريس يوم 19 يناير فى نفس يوم عيد ميلادها، وتواصل ”الخليج 365” مع النجمة أنغام ولكنها لم ترد، وفى انتظار تأكيدها أو نفيها هذا الخبر.

جاء هذا بالتزامن مع ما أعلنه الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب: "استمتعت جدًا بالتجربة خصوصا تسجيلى صوتك لكل أغانى الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبى خلال مشوار 17 سنة".

كانت النجمة أنغام قد أعلنت مؤخرًا عن موعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، ليكون 21 فبراير الحالى، كما روجت لأغنيتها الجديدة "هقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، حيث قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتها بـ"فيس بوك"، تمهيدًا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد استعدادًا لطرحه بالأسواق.