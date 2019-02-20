شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعادل الزمالك والطلائع.. صلاح عبد الله ساخرا: "الحمد لله "ماليش فى الكورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل كبير من الفنان الكبير صلاح عبد الله مع مباريات الزمالك يقوم به على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يحرص "عبد الله" على متابعة مباريات الزمالك فى المسابقات المختلفة، سواء الدورى المصرى أو كأس مصر أو بطولة "الكونفيدرالية".

وعقب تعادل نادى الزمالك مع فريق الجيش، مساء اليوم، الأربعاء، اكتفى النجم الكبير صلاح عبد الله بالتعليق على نتيجة المباراة، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "الحمد لله ماليش فى الكورة" مع "إيموشن" يبكى، تعبيرا عن حزنه بفقدان الزمالك لنقطتين هامتين فى صراعه على قمة الدورى.



صلاح عبد الله على تويتر

وكان فريق طلائع الجيش قد تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز.