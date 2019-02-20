شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت ليلى علوى على مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ليلى علوى، أن السينما المصرية دائما ما تدعم المرأة المصرية وتسلط الضوء على قضاياها المختلفة، مشيرة إلى أن مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة موجه بشكل أساسى لتعزيز دورها.



ليلى علوى فى أسوان

وقالت الفنانة ليلى علوى: "السينما المصرية طول تاريخها، بتقدم الدعم للمرأة، وبتسلط الضوء على قضاياها المختلفة و"مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة" موجه بشكل أساسى عشان نعزز دور المرأة.. اتمنى افتتاح موفق وناجح ويقدم صورة كويسة لمصر".

وتنطلق اليوم فعاليات مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، فى دورته الثالثة والذى ينطلق خلال الفترة من 20 فبراير وحتى الثلاثاء 26 فبراير، برعاية وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، فى منافسة بين 32 فيلماً على جوائز مسابقتى الفيلم الطويل والقصير، ويستعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن فعاليات المهرجان هذه الدورة.



الفنانة ليلى علوى فى أسوان

يذكر أنه سيتم تكريم الفنانة محسنة توفيق والفنانة منة شلبى كضيوف شرف المهرجان هذه الدوره، وكانت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ضيفة شرف الدورة الماضية، ستنطلق المنافسة بين 32 فيلما بين جوائز الفيلم الطويل والقصير، حيث يشارك 12 فيلما سينمائيا روائيا طويلا فضلا عن عرض 20 فيلما قصيرا.